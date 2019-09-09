بلدية بورصة التركية تطلق حملة "التقاسم جميل" لتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين

تواصل شركة المخابز والأفران التركية التابعة لبلدية بورصة (BESAŞ)، توزيع مساعداتها الخيرية للمحتاجين عبر إطلاقها حملة "التقاسم جميل" لدعم المحتاجين بالمواد الغذائية عبر صفحتها على الإنترنت

وأوضح مصطفى بكتاش، رئيس مجلس إدارة الشركة للأناضول، أن الحملة رفعت شعار "التقاسم جميل" لتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، مشيرا أنهم يقدمون الخبز والطحين والبيض وغيرها من المواد الغذائية.

وأضاف بكتاش، أن الشركة بدأت فعالياتها الخيرية منذ عام 2012 عبر شعار "سلة خبز" بالتعاون مع رئاسة دائرة الخدمات الاجتماعية التركية.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين تقديم مساعداتهم الخيرية عبر الموقع الإلكتروني للشركة، لافتا أنهم يقدمون مساعداتهم لأكثر من 60 ألف أسرة منذ 2012.

وقال بكتاش: "منذ 2012 وحتى اليوم تمكنا من توزيع 3 ملايين و476 ألف و884 قطعة خبز، و21 ألف و153 علبة من اللبن، ومليون و294 ألف بيضة وألف و155 علبة جبن للمحتاجين".

وأكد بكتاش أن الهدف من تحويل الحملة عبر الإنترنت هو تسهيل العمل الخيري للمواطنين والوصول لأكبر عدد من المحتاجين.

ولفت أن الشركة حاليا قوم بتوفير 6 منتجات من المواد الغذائية، مؤكدا أنهم يسعون لزيادة وتنويع المنتجات المقدمة في المستقبل.

وأعرب بكتاش عن فخره باهتمام سكان الولاية بالحملة ومشاركتهم في العمل الخيري، متأملا في الحصول على المزيد من المشاركين للمساهمة في سد احتياجات المحتاجين.