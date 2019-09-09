تركيا تشارك إلى جانب 12 دولة أخرى في مناورات عسكرية على أراضي ألبانيا

أعلنت ألبانيا، الاثنين، انطلاق مناورات عسكرية تستمرا أسبوعا على أراضيها، بمشاركة 12 بلدا بينها تركيا.

وأشار بيان صادر عن الدفاع الألبانية أن المناورة تحمل اسم "Albanian Effort 19"، وتسعى إلى اختبار قدرات الاستجابة للأزمات وتحسين قابلية التشغيل البينية في العمليات المشتركة بين الحلفاء.

وتشارك في المناورات إلى جانب ألبانيا كل من تركيا وكوسوفا وشمال مقدونيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا والجبل الأسود وبولندا وبلغاريا.

وأعرب البيان عن اعتزاز ألبانيا بإجراء المناورات العسكرية مع الدول الحليفة والشريكة لها.

وأضاف أن المناورات تجري في منطقة "بيزا" التابعة للعاصمة تيرانا.