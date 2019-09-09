42 شركة تركية تشارك في معرض الأمن والدفاع في لندن

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، عزمها المشاركة في النسخة الـ20 من المعرض الدولي لمعدّات الدفاع والأمن (DSEI) التي تقام في العاصمة البريطانية، لندن.

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة، الاثنين، أن وفد تركي برئاسة مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية سيشارك في المعرض إضافة إلى اتحاد مصدري الصناعات الدفاعية التركية و42 شركة تركية رائدة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف البيان أن الوفد التركي سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود الأجنبية المشاركة في إطار المعرض المقام في الفترة مابين 10-13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وستقوم الشركات التركية بعرض وتسويق وبيع منتجاتها وخدماتها الدفاعية، مثل العربات المدرعة، والمركبات البرية والجوية، والأنظمة البحرية والأنظمة الإلكترونية والذخائر وأجهزة المحاكاة، ومنتجات النسيج العسكري، ومنتجات الدعم اللوجستي، وغيرها.

ويعد المعرض واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الدفاع، حيث من المقرر مشاركة أكثر من 1600 شركة دولية من 50 دولة.