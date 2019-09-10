تركيا تعزي العراق في ضحايا حادثة التدافع بكربلاء

قدمت تركيا تعازيها إلى العراق، في ضحايا حوادث التدافع أثناء تأدية مراسم دينية بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إنها تلقت بكثير من الحزن أنباء سقوط ضحايا في حوادث التدافع خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء بكربلاء.

وتابع بيان الوزارة: "نقدم تعازينا القلبية إلى الشعب العراقي الشقيق، ونتمنى الرحمة من الله لمن فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم، والشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، مقتل 31 شخصا في حوادث تدافع أثناء تأدية مراسم دينية بمحافظة كربلاء، وإصابة 100 آخرين بجروح.