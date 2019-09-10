وفد أمريكي برئاسة قائدين عسكريين يزور أنقرة لتنسيق جهود المنطقة الآمنة

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن وفدا عسكريا أمريكيا، يعتزم زيارة مقر رئاسة الأركان التركية، بهدف تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة شرقي الفرات شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوفد الأمريكي الزائر يرأسه نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

ولم تحدد وزارة الدفاع التركية في بيانها، موعد الزيارة المذكورة.

وأضاف البيان أن فعاليات تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات ما زالت مستمرة.

والأحد أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى، شمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.