ستولتنبرغ: تركيا حليف مهم جدًا في مكافحة الإرهاب

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن تركيا كانت ولاتزال حتى اليوم، حليفًا مهمًا جدًا في إطار مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب مراسم في مقر الحلف حول ذكرى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 18 عامًا.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في أفغانستان.

وأوضح أنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وأنهما أكدّا الحزم فيما يتعلق بأفغانستان.

ستولتنبرغ شدّد على أن تركيا تبنت أيضًا دورًا أساسيًا في مكافحة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وأكّد أنه كان من الصعب جدًا تحقيق النجاحات ضد "داعش" بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا.

ولفت إلى أن الناتو غير موجود في سوريا.

ورحّب ستولتنبرغ بالتنسيق القائم بين حليفتي الناتو، تركيا والولايات المتحدة، وسعيهما لإيجاد سبل للتحرك المشترك.