استشهاد 4 مدنيين وجرح 13 في تفجير إرهابي جنوب شرقي تركيا

أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، الخميس، استشهاد 4 مدنيين وإصابة 13 آخرين، إثر تفجير عبوة ناسفة لإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية في قضاء "قولب".

وقالت الولاية، في بيان، إن عبوة ناسفة وضعها إرهابيو "بي كا كا" في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب.

وأضافت أن التفجير أسفر عن "استشهاد 4 مواطنين وجرح 13 آخرين بجروح نقلوا إلى المستشفيات القريبة في ديار بكر".

وأشارت الولاية أن قوات الأمن أطلقت على الفور عملياتها اللازمة للقبض على الفاعلين، معربة عن إدانتها للهجوم الشنيع.