وزيرة التجارة الخارجية الهولندية: نتطلع لمواصلة تعزيز علاقاتنا التجارية مع تركيا

أبدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية رغبتها في العمل على تعزيز علاقة بلادها التجارية مع تركيا.

وقالت سيغريد كاغ، للأناضول، الخميس، إن "هولندا وتركيا شريكان تجاريان مهمان لبعضهما، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة".

وتأتي تصريحات الوزيرة "كاغ" غداة مشاركتها في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة المشتركة "جيتكو" JETCO في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.

وأضافت: "قضينا يوما ممتازا ومنتجا، حضره رجال أعمال هولنديون وشركات تركية".

وأشارت أن الاجتماع يهدف تحديدا "إلى استكشاف الفرص ومناقشة التحديات، وتوقيع صفقات تجارية، فضلا عن متابعة العلاقات الثنائية القوية بين البلدين".

ولدى سؤالها عن تعزيز حجم تجارة بلدها مع تركيا، قالت كاغ إن "المسؤولين الهولنديين يتطلعون إلى توسيع أسواق الشركات من رؤية تحقيق استدامة عملها".

وتابعت: "نحن نشجع الأعمال التجارية وعمل الشركات، فالهدف منها هو الاستثمار والمضي قدما من خلال الدعم الذي نقدمه".

وبلغ حجم التجارة بين تركيا وهولندا العام الماضي 8 مليارات دولار، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

من جهتها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، خلال الاجتماع، إن تركيا "تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع هولندا إلى 10 مليارات دولار أمريكي في المرحلة الأولى".

ووفقا لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، تعد هولندا أكبر مستثمر في تركيا، إذ بلغ إجمالي الاستثمار المباشر لها خلال الفترة 2002 ـ 2019، ما مجموعه 24.6 مليار دولار.