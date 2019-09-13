وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين بغارة جوية شمال العراق

تمكنت القوات التركية، الجمعة، من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، في منطقة "قنديل" شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية ضد مواقع المنظمة الانفصالية في "قنديل".

وأضافت أن الغارة أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين وتدمير مواقع ومخابئ وملاجئ للمنظمة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.