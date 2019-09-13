رئيس الشؤون الدينية التركي يستقبل الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب

استقبل رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الجمعة، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية محسن الأراكي، والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، أن أرباش، رحب بمؤتمر الوحدة، حول فلسطين، الذي سينعقد في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف أن "فلسطين قضية الأمة الإسلامية بأسرها، وأن لها مكانة خاصة في قلوبنا".

وشدد أرباش، على ضرورة أن يكون المسلمون أكثر حساسية في مواجهة الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في القدس.

وتابع "يجب تكثيف زيارات المسلمين للقدس لتذكير العالم بأن القدس ملك للمسلمين".

بدوره، وجه الأراكي، لأرباش دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الذي سينعقد بطهران، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحضر اللقاء كل من السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازماند، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي أكرم كلش، ونائب رئيس الشؤون الدينية التركي سليم أرغون.