مسيرات في عدد من الولايات التركية للتنديد بأعمال "بي كا كا" الإرهابية

شهدت السبت عددا من الولايات التركية مسيرات نددت بالأعمال الإرهابية لمنظمة "بي كا كا" .

في ولاية وان (شرق) سار آلاف المتظاهرين من منطقة "إيبك يولو" إلى حديقة "قورتولوش" بمشاركة 51 جمعية ومنظمة مجتمع مدني.

وردد المتظاهرون هتافات ضد أعمال "بي كا كا" الإرهابية، من قبيل "الموت لـ بي كا كا"، و"الأتراك والأكراد إخوة" و"الشهداء لا يموتون، والوطن لا يقسّم".

وفي ولاية هكاري (جنوب شرق) نظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاملين بأيديهم أعلاما لتركيا.

شارك في المسيرة التي انطلقت من شارع الجمهورية ووصلت إلى أمام مقر الولاية، والي هكاري، إدريس آق بيق.

وردد المحتجون هتافات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، مؤكدين أن أعمالها لن تزيد الشعب التركي إلا تكاتفا وتعاضدا بوجه الإرهاب.

وفي ولاية موش (شرق)، اجتمع مئات المتظاهرين أمام المسجد الكبير في المدينة، وساروا إلى أمام بلدية الولاية.

وشارك في المسيرة والي موش، إلكر غوندوز أوز، مرددين هتافات ضد الإرهاب، وحاملين بأيديهم أعلاما لتركيا.

وفي ولاية بتليس نظم آلاف المتظاهرين مسيرة انطلقت من منطقة "غوكميدان" إلى المسجد الكبير، وسط التكبيرات.