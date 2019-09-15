اكتمال وصول البطارية الثانية لـإس-400 الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن أنقرة أبرمت مع موسكو يوم 11 أبريل عام 2017، اتفاقاً لشراء منظومة "إس400" الروسية، بهدف تعزيز قدرات دفاعاتها الجوية، وسد احتياجاتها في هذا المجال.

وأضاف البيان أن وصول قطع ومعدات البطارية الأولى للمنظومة المذكورة، بدأ في 12 يوليو/ تموز الماضي، واكتمل في 25 الشهر نفسه.

ولفت البيان إلى أن معدات البطارية الثانية بدأت تصل إلى قاعدة مرتد يوم 27 أغسطس/ آب الماضي، واكتملت اليوم الأحد الموافق لـ15 سبتمبر.

وأشار إلى أن تدريب الكوادر على تركيب وتشغيل المنظومة، لا يزال مستمرا، وأنه من المخطط أن يتم تفعيل المنظومة في أبريل/ نيسان العام القادم.

وتعد "إس-400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.