تركيا تدين هجمات استهدفت منشآت سعودية وأدت إلى وقف نصف إنتاج النفط

أدانت تركيا، الأحد، الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة آرامكو النفطية السعودية، وأدت إلى انقطاع "مؤقت" في إنتاج النفط بالمنشأتين، وانعكس ذلك في صورة خسارة لحقت بسوق الأوراق المالية السعودية.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بواسطة طائرات مسيرة".

وأكدت على "أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج".

وأدّى هجوم بواسطة طائرات مسيّرة تبنّاه المتمرّدون الحوثيّون في اليمن السبت إلى إشعال حرائق في منشأتين نفطيّتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعوديّة العملاقة، في ثالث عمليّة من هذا النوع في خمسة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

وأعلنت وزارة الطاقة السعوديّة في وقت لاحق السبت أنّ الهجوم أدّى إلى توقّف "موقّت" للإنتاج في هذين الموقعين، وهو ما أثّر على نحو نصف إنتاج أرامكو.

وخسرت سوق الأسهم في الرياض نحو 3 في المئة من قيمتها، غداة هجمات على المواقع النفطية السعودية.