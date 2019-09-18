مسؤول أمريكي: سنكثّف دورياتنا المشتركة مع تركيا شمالي سوريا

قال كريس ماير، منسّق فريق مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنهم يعتزمون تكثيف الدوريات المشتركة مع القوات التركية شمالي سوريا، خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها من قبل أنقرة وواشنطن، شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، عقب تقديمه إحاطة في هذا الخصوص بالبنتاغون، الأربعاء.

وأشار إلى أن الدوريات التي تم تسييرها حتى الآن، شملت بلدتي تل أبيض، ورأس العين، رافضاً التعليق على طول وعمق المنطقة الآمنة.

وفي رده لسؤال حول ما الذي تتضمنه المرحلة المقبلة من اتفاق المنطقة الآمنة بين أنقرة وواشنطن، قال المسؤول الأمريكي، إنها ستكون عبارة عن تكثيف ما قاموا به خلال المرحلة الأولى، من دوريات برية وجوية، وهدم الدفاعات والسواتر العسكرية لتنظيم "ب ي د/ي ب ك".

وشدد "ماير"، على أن تركيا تعد حليفة لبلاده منذ أكثر من 70 عاماً، وأنهما يمتلكان علاقات قائمة على الثقة المتبادلة.

ولفت إلى أن إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا"، لا زالوا في المناطق التي اتفقت عليها أنقرة وواشنطن كي تكون منطقة آمنة، قائلاً: "لا زال هناك عناصر ي ب ك، في المنطقة، يمارسون دورهم كقوة أمنية."

وأفاد "ماير"، أن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يشكل عناصر "ي ب ك/بي كا كا" عمودها الفقري، وستستمر في دعمها لها في مكافحة "داعش".

وأشار إلى تسييرهم دوريات مشتركة مع "قسد" شمالي سوريا.

وفيما يخص دعم الولايات المتحدة لـ "قسد"، قال "ماير" إن واشنطن تواصل تقديم السلاح والمعدات للتنظيم المذكور بما يتناسب مع عملياتها ضد "داعش".