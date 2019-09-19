تشاوش أوغلو يلتقي نظيره المجري في بودابست

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره المجري بيتر زيجارتو في العاصمة بودابست التي يزورها للمشاركة في افتتاح مكتب مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، أن لقاء تشاوش أوغلو وزيجارتو استغرق 45 دقيقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت المصادر أن تشاوش أوغلو أكد أن العلاقات بين تركيا والمجر بمستويات ممتازة.

وأضافت المصادر أن تشاوش أوغلو، أعرب عن ترحيبه الكبير بافتتاح ممثلية للمجلس التركي في العاصمة المجرية بودابست.

وفي وقت سابق الخميس، افتتح في العاصمة المجرية بودابست مكتب تعريفي لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).



وشارك في مراسم الافتتاح، كل من وزير الخارجية التركي ونظيره المجري، ووزراء خارجية جمهوريات تركية هي قرغيزيا وأذربيجان، والنائب الأول لوزير الخارجية الكازاخي، إضافة إلى الأمين العام للمجلس التركي.