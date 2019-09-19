سلاح الجو التركي يحيد 3 إرهابيين في إطار عملية "المخلب-3" شمالي العراق

تمكنت القوات التركية من تحييد ثلاثة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" بغارة جوية في إطار عملية "المخلب-3" الجارية بشمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، أن عملية "المخلب-3"، تسير بنجاح، وأن الإرهابيين الثلاثة، تم تحييدهم عبر غارة جوية استهدفتهم في منطقة "هفتانين" شمالي العراق.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس/ آب الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.