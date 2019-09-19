صويلو: تشكيل "المنطقة الآمنة" يسرع عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن تحقيق الاستقرار في سوريا وتشكيل "منطقة آمنة" فيها يسرعان عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.



جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر دولي للأمن عقد في أنقرة، الخميس.

وأَضاف أن تركيا تحاول من خلال مشاوراتها وحوارها مع نظرائها في السياسة الخارجية، توفير الاستقرار في سوريا.



وأوضح أنه بفضل الأجواء الآمنة التي تشكلت عقب عمليتي درع الفرات وغضن الزيتون في شمال سوريا، عاد 354 ألف سوري بشكل طوعي إلى هذه المناطق لغاية اليوم.

ولفت إلى أن أي خطوة تتخذها تركيا هي خطوة استراتيجية وأن كل تطور لم يأتِ بمحض الصدفة، على عكس ما يدور في عقول البعض في البلدان الغربية.

وبيّن الوزير التركي أن عدد السوريين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في تركيا تجاوز ثلاثة ملايين و600 ألف شخص.

ولفت إلى أن نسبة التلاميذ السوريين الملتحقين في المدارس بمرحلة الابتدائية في تركيا يبلغ 96.3 بالمئة، في حين تبلغ هذه النسبة في عموم العالم 61 بالمئة.



وشدد أن الأساس في سياسة تركيا في إدارة الهجرة النظامية هي الالتزام بمبدأ "عدم ترحيل" أي مهاجر نظامي.