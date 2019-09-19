قطاع صناعة المركبات في تركيا يحقق أكثر من 12 مليار دولار صادرات

تجاوزت الصادرات التركية في قطاع صناعة المركبات خلال النصف الأول من العام الحالي، الـ 12 مليار دولار، فيما تصدرت أوروبا قائمة الدول المستوردة لها.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، تواصل تركيا قطع خطوات هامة في مجال تصدير المركبات بمختلف أنواعها، لـ170 دولة في أنحاء العالم.

وتظهر البيانات تراجع صادرات تركيا من المركبات خلال الفترة يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2019، بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، محققة صادرات بقيمة 12 مليار و997 مليون دولار.

وتصدرت فرنسا قائمة المستوردين للمركبات التركية بقيمة بلغت 1.615 مليار دولار، تلتها ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ1.3 مليار دولار، وبريطانيا بـ1.2 مليار دولار وإسبانيا بـ804 مليون دولار.

من جهة أخرى، تراجعت واردات تركيا من المركبات خلال الفترة المذكورة بنسبة 48 في المائة، لتبلغ قيمتها 4 مليار و251 مليون دولار.

وكانت واردات تركيا خلال العام الماضي من المركبات بلغت 8 مليار و272 مليون دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من 2018.

وتصدر تركيا أهم العلامات التجارية العالمية والمحلية من السيارات في مصانعها مثل فيات ورينو وتويوتا وهيونداي وغيرها.