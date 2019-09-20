أردوغان: تركيا ستواجه بحزم من يعتقد استفراده بثروات قبرص

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الذين يعتقدون أن ثروات جزيرة قبرص ومنطقة شرق المتوسط تابعة لهم وحدهم فقط، سيواجهون حزم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية اليوم وفي المستقبل.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى ندوة حول جزيرة قبرص تحت عنوان "الكلمة الفصل في قبرص" عقدت في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وأضاف أردوغان أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها، مؤكداً أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب شرقي المتوسط، حيث أرسلت أربع سفن لهذا الغرض.

وأشار إلى أن قوات البحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمالها في المنطقة.

يجدر بالذكر أن وسائل إعلام عالمية، ذكرت بأن إدارة قبرص الرومية وقعت اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 بشرق المتوسط.