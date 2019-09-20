وزير الصناعة التركي: 250 باحثاً دولياً استفادوا من برنامج لجذب الباحثين المميزين

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارناك، إن أنقرة ستواصل برنامج الزمالة المقدم للباحثين، بهدف خلق تواصل قوي بين الباحثين الدوليين والأتراك.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للعلماء الأتراك في الخارج، على هامش مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في مدينة إسطنبول.

ودعا "وارناك" الباحثين للمساهمة في "النظام البيئي للعلوم وتعليم طلاب درجة الدكتوراه للبلاد".

وانطلق برنامج الزمالة الذي ذكره الوزير التركي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستفاد منه ما يقرب من 250 باحثًا دوليًا من أفضل 100 جامعة عالمية، ومؤسسة دولية عامة وخاصة.

وفي إطار البرنامج، تم اختيار 127 عالم رفيعي المستوى من 21 دولة - معظمهم من المغتربين الأتراك - لإجراء بحوث في المختبرات التركية.

وشدد "وارناك" خلال الاجتماع على أنّ "الخبرة بمثابة كنز"، مشددًا: "نريد أن يتحول هذا الكنز إلى قيمة مضافة وإنتاج وفرص توظيف في بلدنا".

كما أوضح أن تركيا "تريد خلق تواصل قوي بين الباحثين الدوليين والمحليين في تركيا"، مشيرا أنّ الحكومة ستعمل على تطوير برنامج (زمالة) مماثل موجه للباحثيين المحليين".

ومضى بالقول: "نهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الباحثين الذين يعملون في تركيا أو تم إرسالهم إلى الخارج للدراسة في مجالات التكنولوجيا".

وفيما يتعلق بمهرجان "تكنوفيست"، لفت الوزير أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب على تطوير تقنيات المستقبل.

وأردف: "استضاف المعرض (تكنو فيست) 550 ألف زائر العام الماضي، ونتوقع أن يصل العدد إلى مليون زائر هذا العام".