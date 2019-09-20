وكالة الأناضول تدعو نظيراتها الأوربية إلى نقل المأساة السورية للرأي العام

دعت وكالة الأناضول، الجمعة، وكالات الأنباء الأوروبية إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمأساة الإنسانية في سوريا.

جاء ذلك على لسان نائب المدير العام لوكالة الأناضول رئيس التحرير متين موطان أوغلو، في اجتماع الجمعية العامة لـ "اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية" (EANA)، بالعاصمة التشيكية براغ.

وأشار موطان أوغلو في الاجتماع إلى تعرض محافظة إدلب السورية، في الفترة الأخيرة، لقصف عنيف من قبل قوات النظام، مبينا أن المنطقة قد تشهد موجة هجرة كبيرة.

وشدد على أن الإعلام الأوروبي لا يعطي الاهتمام اللازم لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطقهم جراء هجمات النظام السوري.

وأكد أن "اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية، يتحمل مسؤوليات كبيرة حيال نقل المأساة في سوريا إلى الرأي العام الأوروبي، حيث أن هذه المأساة لا تهم تركيا فحسب؛ بل تهم أوروبا أيضا".

وأضاف موطان أوغلو أنه في حال عدم إبداء المجتمع الدولي الحساسية اللازمة (حيال المأساة في سوريا)، فإن تدفق اللاجئين المحتمل سينعكس على تركيا وعلى كامل أوروبا.