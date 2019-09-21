السفير الكويتي في تركيا يبحث في غازي عنتاب تعزيز العمل الخيري للاجئين السوريين

بحث سفير دولة الكويت لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، مع مسؤول تركي محلي، سبل تعزيز وتحصين العمل الخيري للاجئين السوريين.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الكويتية لدى تركيا، السبت.

وأفاد البيان أن السفير الزواوي عقد الجمعة لقاء رسميا مع والي غازي عنتاب (جنوب شرق) داود غُل في مقر الولاية المتاخمة للحدود السورية.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز وتحصين العمل الخيري للاجئين السوريين، الذي يعتبر أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت.

وتفقد السفير الكويتي عدداً من مقار اللجان الخيرية المشرفة على العمل الإنساني بالولاية، بحسب البيان.

وبحسب بيانات رسمية صادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا نحو 3 ملايين و649 ألفا و750 شخصا.