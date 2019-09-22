الأمن التركي يحيد 12 إرهابيا في عمليات داخل البلاد وشمال العراق

حيّدت القوات التركية، 12 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" في عمليات داخل البلاد وشمال العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيان، الاحد، أن قوات الأمن حيدت 5 إرهابيين في ريف قضاء بيرفاري التابع لولاية سعيرت جنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية جرت بدعم من سلاح الجو التركي، وأنها ما زالت مستمرة.

من جانب آخر ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن سلاح الجو تمكن من تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تركية استهدفت مواقع للإرهابيين في منطقة هفتانين، في إطار عملية المخلب الجارية منذ 27 مايو الماضي.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس/ آب الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.