تركيات بإزمير تحتفلن بـاليوم العالمي للمدن بدون سيارات

تزينت العديد من شوارع المدن التركية بالدراجات الهوائية، ضمن حملة "نساء متزينات في جولة بالدراجات"، التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للمدن بدون سيارات.

وشارك في الحملة ناشطات من أنصار البيئة والجمعيات النسائية التركية، إلى جانب سفيرة السويد في أنقرة أنيكا مولين هيلغيرن.

وخرجت مسيرات بالدراجات الهوائية في مدن ولايات دوزجه وأوشاك وإزمير وأضنة وهطاي ومرسين، حيث تزينت الدراجات بالبوالين والورود.

وخلال حديثها للأناضول، أعربت سفيرة السويد في أنقرة أنيكا مولين هيلغيرن عن امتنانها بالمشاركة بالفعالية.

وأضافت: "نريد رؤية المزيد من النساء تركبن الدراجات الهوائية في الشوارع، ونريد تحسين طرق الدراجات الهوائية، وتخصيص أماكن لها في حال عدم توفرها".

وأردفت: "نرغب بلفت النظر أيضا للتغير المناخي، نتمنى أن تكون الدراجة خيارا مناسبا للجميع ومن أجل هذا نحن في الشوارع".

من جانبها، أكدت سمر غور، المقيمة بولاية إزمير، أنهم نظموا حملة قيادة الدراجات الهوائية للمرة السابعة، لما تحمله من معاني كبيرة.

وأشارت إلى أنّ الفعالية تنظمت في هذا اليوم في 15 دولة حول العالم، بمشاركة نحو 15 ألف امرأة من كافة أنحاء العالم.