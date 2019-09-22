"صفر نفايات" مشروع لعقيلة أردوغان في الأمم المتحدة

تعتزم عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، عرض تفاصيل مشروع "صفر نفايات" على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستسرد أردوغان مشروعها، في ندوة بعنوان "مشاكل وحلول في الإدارة المستدامة للنفايات والموارد".

وستنظّم الندوة يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الممثلية الدائمة لتركيا بمقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وستتطرق عقيلة الرئيس التركي في خطابها إلى أهمية المبادرات الوطنية في حل مشاكل البيئة وتغير المناخ.

كما ستعقد أمينة أردوغان سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يجدر بالذكر أن مشروع "صفر نفايات"، الذي انطلق تحت رعاية أمينة أردوغان عام 2017، يقوم على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع، ومن ثم إعادة تدويرها.

ويهدف المشروع إلى الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 % بحلول 2030.

وبات حوالي 15 ألف مؤسسة عامة في تركيا تطبق مفهوم "صفر نفايات" في إطار المشروع، ويتم التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب، وفي هذا الإطار تُنظم فعاليات في المدارس الابتدائية لتعريف الأطفال بثقافة التعامل مع المخلفات.

وفي إطار المشروع، وضمن هدف تقليل استهلاك البلاستيك، تم إلغاء تقديم الأكياس البلاستيكية بشكل مجاني في المحال التجارية في جميع أنحاء تركيا؛ ما أدى إلى خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية بنسبة 70 بالمئة في الشهر الأول.

ويتضمن المشروع أيضا، إعادة تدوير المخلفات العضوية لاستخدامها كأسمدة طبيعية، ما يحقق هدفين هما تطهير التربة من الأسمدة الكيميائية من جهة، وتحقيق إعادة التدوير من جهة.