أردوغان: من يغرقون الإرهابيين بالسلاح يتحملون نصيباً من دماء المسلمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن من يمدون الإرهابيين بالأسلحة لتحقيق مكاسب يصبون إليها، لهم نصيب من دماء المسلمين المراقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان: "من يغرقون التنظيمات الإرهابية بشاحنات الأسلحة في سبيل مصالهم، لهم نصيب من دم كل مسلم يُراق".

وأوضح الرئيس أنه لا يمكن لأي كان التزام الصمت إزاء الإسلاموفوبيا والعداء للسامية ومناهضة اللاجئين والأجانب المتزايدة في البلدان الغربية.

وأضاف قائلا: "نحن كمسلمين ليس لدينا، ولم يكن لدينا أبدًا، أي مشكلة في العيش بسلام مع المنتمين إلى أديان أخرى".

وفيما يخص مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، قال أردوغان إن بلاده قامت بما يلزم حيال إنهاء أنشطة التنظيم في الولايات المتحدة، وتسليم زعيمه المقيم في بنسلفانيا إلى تركيا.

وأشار إلى أن تركيا ستكشف للعالم أجمع، حقيقة هذا التنظيم الإرهابي الذي تسبب باستشهاد 251 مواطنا ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/ تموز 2016.

وقال أردوغان: "إنني أرى أن المجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية بات أكثر تنظيما ويولي أهمية للتحرك بشكل منتظم".

واستطرد قائلا: "نحن نعمل وفق حديث سيد المرسلين رسول الله عليه الصلاة والسلام (لا فرق بين عربي وأعجمي و لا أبيض وأسود إلا بالتقوى)".

ولفت إلى أن مركز الديانة التركي في الولايات المتحدة الذي تم افتتاحه عام 2016، ليس مفخرة للأتراك فقط، بل لجميع المسلمين المقيمين في البلاد.