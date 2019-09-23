تركيا تستعد لمراقبة حدودها مع سوريا عبر منطاد بمحرك

تستعد تركيا لمراقبة حدودها مع سوريا، عبر "منطاد ذي محرك"، لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي.

وتم تطوير المنطاد الذي يحمل اسم"Karagöz GAG" ، من قِبل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان).

وعرضت أسيلسان المنطاد الذي سيدخل حيز الاستخدام في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، فعالياته، الذي اختتم فعالياته أمس الأحد.

وفي تصريح للأناضول، قالت هانده بالجي، مديرة مشروع أنظمة الطيران بدون طيار في مؤسسة أسيلسان، إن العمل على ابتكار المنطاد استغرق عامين.

وأضافت بالجي أن طول المنطاد يبلغ 17 مترا، وحجمه 430 مترا مكعبا، وأنه قادر على التحليق بارتفاع يصل إلى 500 متر.

وأشارت إلى أن المنطاد مزود بكاميرات ضخمة، قادرة على مسح مساحة 8 كيلو مترات مربعات في آن واحد.

وتابعت قائلة: "الكاميرات قادرة على الالتفاف حول نفسها بمقدار 360 درجة، وتعطي إنذارا في حال رصد أي تحرك غير مألوف، وقد تم تصميم المنطاد ومكوناته، بإمكانات محلية بحتة".

ولفتت إلى أن من ميزات المنطاد، قدرته على إصلاح نفسه ومعاودة العمل من جديد في حال تم استهدافه من قِبل أسلحة خفيفة.

كما أوضحت بالجي أن المنطاد قادر على القيام بمهامه في الظروف الجوية القاسية.

وأردفت: "للمنطاد استخدامات أخرى أيضا، منها مراقبة السواحل والكوارث وجمع معلومات عن وضع الطرق العامة وحرائق الغابات".