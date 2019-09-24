انطلاق الدورية البرية الثانية بين القوات التركية والأمريكية شرق الفرات

بدأت صباح الثلاثا، الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية في مناطق شرق الفرات السورية، في إطار جهود تشكيل المنطقة الآمنة.

وحسب وكالة الأناضول، عبرت 4 مدرعات تركية إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية.

ومن المقرر أن تسير الدورية البرية في ريف مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية.

وذكرت الوكالة أن أعدادا كبيرة من الصحفيين تمركزوا عند الحدود السورية التركية لمتابعة مستجدات الاوضاع في شرق الفرات.

يذكر أن القوات التركية والأمريكية نفذت يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري الدورية البرية المشتركة الأولى.

وسبق لقوات البلدين أن نفذتا 6 دوريات جوية مشتركة عبر مروحيات.