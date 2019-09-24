وسم "أردوغان صوتنا" يتصدّر الترند العالمي على موقع تويتر

تصدّر وسم "أردوغان صوتنا" (OurVoiceErdogan#) الترند العالمي على "تويتر"، عقب نحو 4 ساعات على إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وتم نشر نحو 220 ألف تغريدة باستخدام هذا الوسم حتى الساعة (19:19 ت.غ)، في دعم عالمي واسع لما تناوله الرئيس التركي في كلمته.

وخلال كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية الثلاثاء، سلّط "أردوغان" الضوء على عدة قضايا بينها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن النزاع بين الهند وباكستان بخصوص كشمير، وجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما تطرق الرئيس التركي إلى قضايا العنصرية وخطاب الكراهية في الغرب، إضافة إلى التسليح النووي، والحرب ضد "داعش"، وتأكيده على ضرورة إصلاح منظومة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.