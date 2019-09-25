مركز تركي بين أعلى 10 عالميا في التبرع بالخلايا الجذعية

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن مركز "تورك كوك" المحلي للخلايا الجذعية، نجح في الارتقاء إلى مصاف الدول العشر الأولى المانحة عالميا.

وأشار إلى أنه بفضل المركز، ودعم المتبرعين بالخلايا الجذعية، شفي ألف و450 مريضاً في 4 سنوات.

وفي مقابلة له بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالنخاع العظمي، قال قوجه إن العديد من المصابين بأمراض مثل سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية، وفشل النخاع العظمي وأمراض الأيض الوراثية، تمكنوا من استعادة صحتهم عبر إجراء عمليات زرع نخاع العظم، بفضل مركز تنسيق العلاج بالخلايا الجذعية في تركيا "تورك كوك" الذي يُدار بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وأشار قوجه إلى أن مركز "تورك كوك" مشروع تم إطلاقه بهدف ضمان التقاء المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات زرع نخاع، بالمتبرعين، لافتاً إلى حدوث زيادة ملحوظة في عدد المتبرعين المتطوعين منذ بدء المشروع عام 2015.

وأوضح قوجه أنه يتم تسجيل العينات التي تجمعها فرق الهلال الأحمر، في بنك المتبرعين بعد تحليلها من قبل وزارة الصحة في مختبر تصنيف الأنسجة.

وتابع: "بعد ذلك، يتم عمل مسح على نتائج تصنيف الأنسجة للمرضى في المستشفيات، وإذا وُجد تطابق بين النتائج يتم دعوة المتبرع المسجل لدى البنك ويُطلب منه التبرع. وبعد إجراء الاختبارات النهائية للتأكد من تطابق الأنسجة يتم جمع الخلايا الجذعية وتنقل إلى المريض."

ولفت قوجه إلى أن تركيا تمتلك مختبراً لتصنيف الأنسجة مطابقا للمعايير الدولية، مشيرا أن بيانات تصنيف الأنسجة الخاصة بالمتبرعين المرشحين، يتم الحصول عليها بتحليل تسلسل الحمض النووي عبر أحدث التقنيات.

ووفق الوزير، فإن مختبر تصنيف الأنسجة التابع لوزارة الصحة معتمد من "الاتحاد الأوروبي لعلم المناعة"، والأخير مؤسسة اعتماد دولية، معتبرا أن المختبر هو ثاني أكبر مختبر لتصنيف الأنسجة في أوروبا، والثالث على مستوى العالم.

وبخصوص عدد المتبرعين، أشار قوجه أنه تم إجراء تصنيف للأنسجة لأكثر من 500 ألف متبرع مرشح في مركز "تورك كوك"، كما جرى نقل النتائج إلى قاعدة بيانات المركز.

ويزداد عدد التبرعات والمتبرعين سنويا بشكل مستقر، فيما تم رفع كفاءة المختبر بالتوازي مع زيادة عدد المتبرعين.

ولفت الوزير إلى أن تركيا عضو في الاتحاد العالمي لبنوك النخاع العظمي، وأنها احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في عدد المتبرعين المتطوعين عام 2017 بعد الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل وإنجلترا وبولندا وإسرائيل والصين، وأن دولاً كبرى مثل اليابان وكندا وإيطاليا والهند وإسبانيا تأتي في القائمة بعد تركيا.

** 424 عملية زراعة نخاع بـ9 أشهر

وتطرق قوجه إلى عدد حالات زراعة النخاع التي أجراها مركز "تورك كوك"، قائلاً إن 28 عملية زراعة نخاع أجريت عام 2015، و194 في 2016، و318 في 2017، و486 عام 2018، إضافة إلى 424 عملية بالأشهر التسعة الأولى من 2019.

ولفت إلى أن "عدد عمليات الزراعة التي أجريت منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر/ أيلول يقترب من العدد الإجمالي للعمليات التي أجريت العام الماضي."

ومنذ بدء مركز "تورك كوك" عمله في أبريل/ نيسان 2015، تم إجراء عمليات نقل نخاع عظمي إلى ألف و450 مريضاً منهم 671 طفلاً، كما قدم 94 مريضاً أجنبياً إلى تركيا، وأُجريت لهم عمليات زراعة نخاع عظمي.

ووفق الوزير، أرسل المركز 56 نخاعاً عظمياً إلى الخارج منذ 2016 وحتى اليوم.

وأعرب قوجه عن شكره لكل المتبرعين الذين يسارعون لإنقاذ حياة الآخرين، متمنيا الشفاء العاجل لكل المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات زرع نخاع عظمي.