معدل الأعمار في تركيا يتجاوز 78 سنة

أصدر مكتب الإحصاء التركي "توركستات" تقريراً جديداً حول معدل الأعمار في تركيا. واستند التقرير إلى بيانات تم جمعها ما بين عامي 2016-2018 ، حيث أظهرت الإحصاءات أن متوسط العمر المتوقع للمواطنين الأتراك عند الولادة بلغ 78.3 عاماً لكلا الجنسين، إلا ان معدل أعمار النساء أطول بـ 5.4 سنوات من الرجال.

وبحسب التقرير، فإن متوسط العمر المتوقع عند الولادة قد ارتفع هذا العام عن متوسط العام الماضي الذي كان 78 عاماً.

وأوضح التقرير أن الفارق في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين الرجال والنساء في تركيا، أكبر إلى حد ما من فارق العمر المتوقع للإناث والذكور في جميع أنحاء العالم. ويذكر أن متوسط أعمار الأتراك ينقص بقليل عن متوسط الأعمار في دول الاتحاد الأوروبي بحسب بيانات عام 2017.

وفي بارقة أمل للنساء ورد في تفاصيل التقرير أنه من المتوقع أن تعيش النساء ممن بلغن سن 65 عاماً في تركيا أكثر من الرجال بمعدل 3.2 سنوات.

كما أشار التقرير إلى نوعية الحياة التي يعيشها السكان وأورد إحصاءات تظهر مؤشر"سنوات الحياة الصحية" الذي يعرّف بأنه عدد سنوات الحياة التي يعيشها المرء دون مشاكل صحية تحد من أنشطته في الحياة اليومية، ويحسب ابتداء من عمر الصفر على أنه 58.3 سنة بالنسبة إلى إجمالي السكان. وتبعاً لذلك المؤشر وجد أن سنوات الحياة الصحية عند الولادة كانت عند الذكور أطول بـ 3.1 سنوات منها عند الإناث.

ويسعى المعهد من خلال تحسين الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية في البلاد، لإنتاج جداول حياة موثوقة ومستدامة ومحدثة لتركيا بشكل عام، ولكل ولاية من الولايات التركية الـ81 على حدة.