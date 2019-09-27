خطة تركيا للمنطقة الآمنة تتضمن بناء 200 ألف مسكن ومرافق متنوعة

بثت وسائل إعلام تركية تفاصيل خطة تأهيل المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تشكل موطناً لنحو مليون لاجئ سوري على الأقل.

وبحسب الخطة، فإنه سيتم توطين مليون سوري في 200 ألف مسكن يتم إنشاؤها في المنطقة الآمنة، بتكلفة تصل إلى 23.5 مليار يورو، يتم تمويلها من قبل صناديق أجنبية.

وتتضمن الخطة التي نشرتها محطة "إن تي في"، التركية الخاصة، الجمعة، إنشاء 140 قرية بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف نسمة لكل منها، كما ستشمل إنشاء 10 بلدات مركزية بتعداد سكاني يصل إلى 30 ألف نسمة لكل منها.

وستضم كل قرية من القرى التي من المتوقع إنشاؤها منازل تبلغ مساحة الواحد منها 100 متر مربع، من أصل 350 متر مربع مخصصة لكل منزل. كما سيتم منح كل أسرة أرض يمكن زراعتها.

وبشكل عام، ستضم كل قريبة ألف مسكن، ومسجدين، ومدرستين، ومركز شبابي وصالة رياضة.

أما في البلدات الكبرى العشر، والتي سيتم استيعاب 30 ألف سوري في كل منها، فسيتم بناء 6 آلاف مسكن بمساحة 100 متر مربع لكل منها.

كما ستشتمل البلدات المركزية على 11 مسجداً و9 مدارس وصالتي رياضة مغلقتين، و5 مراكز شبابية.

ومن حيث المرافق الصحية، فإنه سيتم إنشاء مستشفيات بطاقة استيعابية تصل إلى 10 أسرة في 8 بلدات، في حين ستصل إلى 200 سرير في بلدتين.

وإضافة إلى ذلك، من المخطط له تأسيس منطقة صناعية في البلدات المنشأة.