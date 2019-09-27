مسؤولون: شركات عالمية تفضل العمل بمعدات تركية

قال مسؤولو شركات تركية، إنّ شركات عالمية عدة في مختلف أنحاء العالم تفضل العمل بمعدات وآلات تركية، لاسيما في مصانع إنتاج المواد الغذائية.

وأكدوا أن ما تنتجه تركيا من آلات ومعدات تعبئة وتغليف ذات جودة وكفاءة أعلى من نظيرتها الصينية، كما أنها أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بالمنافسين الأوروبيين.

من جهته، أوضح سيلجوك كولاكلي، مدير مشروع في شركة "Kulp Makine" إن شركته تنتج آلات تصنيع باستخدام مصادر محلية منذ 38 عاما.

وأضاف للأناضول: "نحن نصدر آلات التعبئة والملصقات والأختام إلى 53 دولة في الوقت الحالي، لاسيما في أوروبا وأمريكا الجنوبية ودول الخليج".

وتابع: "معداتنا توفر جودة أفضل وأرخص مما تنتجه الدول الأوروبية"، مشيرا أنّ الشركة تصدر 65 % من إنتاجها الكلي.

بدوره، لفت أوقطار ناجار، المدير العام لشركة "On Mart Makine" إلى أن شركته تصدر آلات ومعدات التعبئة والتغليف والكبس إلى 19 دولة حول العالم.

ومضى قائلا: "سابقا، كانت تسيطر العلامات التجارية الأجنبية على قطاع إنتاج المعجنات، لكننا الآن في موقع الريادة في هذا القطاع بمعداتنا".

وفي السياق، قال أولاس كايجوسوز، مدير شركة "Karayeller Makine" إن شركته تصدر آلات العصر والفرم إلى 70 دولة.

وأوضح بالقول: "ننتج آلات عصر وفرم العديد من الفواكه والمكسرات مثل البندق، والفستوق واللوز. تركيا لها مكانة رائدة في هذا القطاع في المنطقة العالمية".

وتابع: " المنتجات التركية ذات جودة عالية ورغم ذلك فهي أرخص من مثيلاتها (الأجنبية)".