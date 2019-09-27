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مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق مناطق شرقي الفرات ضمن "العزم الصلب"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.09.2019 15:09
آخر تحديث في 27.09.2019 16:38
مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق مناطق شرقي الفرات ضمن العزم الصلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين من طراز "إف-16"، الجمعة، فوق الأجواء السورية في إطار عملية العزم الصلب.

وبحسب بيان للوزارة على "تويتر"، الجمعة، فإن "مقاتلتين من طراز إف-16 تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلقتا اليوم فوق أجواء شرق الفرات السورية، في إطار جهود عملية العزم الصلب".

وأكد البيان مواصلة المقاتلات التركية طلعاتها الجوية في أجواء سوريا.

والاثنين والثلاثاء والأربعاء أيضا، حلقت مقاتلات تركية من طراز إف-16 فوق الأجواء السورية، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب وزارة الدفاع.

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