الأمن التركي يعلن تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" جنوب شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن قوات الأمن حيّدت 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" بولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته السبت، أن وحدات من القوات الخاصة التابعة لقيادة درك سيعرت، نفذت عملية مدعومة من سلاح الجو، في ريف قضاء "أروه" بالولاية.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين، مؤكدا استمرار عمليات قوات الأمن ضد مسلحي المنظمة الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.