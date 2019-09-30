مروج "تونجلي" التركية تزدان بالفراشات "الساحرة"

يتميّز قضاء "أوفاجيك" بولاية "تونجلي" شرقي تركيا، بنباتات متنوعة تحتضن عديد من أصناف الفراشات، في مقدمتها الملونة، وبالأخص تلك المعروفة باسم "الساحرة".

"تونجلي" التي تعدّ أكثر ثراءً من بعض الدول الأوروبية من حيث الغطاء النباتي وأنواع النباتات المستوطنة، تستضيف مئات من أصناف الفراشات في مختلف فصول العام.

وتضم "تونجلي" 120 صنفاً مسجّلاً من الفراشات، تواصل حياتها القصيرة بين مختلف المناطق الطبيعية في الولاية.

وتضم الولاية ايضا أكثر من ألف و600 نوع مختلف من النباتات، 18 بالمئة منها مستوطنة.

وتبرز فراشة "الساحرة" بين أصناف الفراشات الأخرى، نظراً لإثارتها أنظار واهتمام سكّان وزوّار القضاء.

وتظهر الفراشة المذكورة، في المنطقة بين شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

الفراشة ذات أجنحة بنية وبيضاء اللون، تفضل العيش في المناطق القاحلة مقارنة بباقي أصناف الفراشات.

ويكثر تواجدها داخل تركيا في مناطق الأناضول الوسطى وشرقي الأناضول.

وإلى جانب دول البحر المتوسط، تتواجد فراشة "الساحرة" بكثرة في كل من البلدان الأوروبية، والصين، وأفغانستان.