أردوغان ينفي عزمه القيام بأي تعديل وزاري في الوقت الراهن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه لن يجري أي تعديل وزاري في إدارته في الوقت الراهن.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مشاركته في حفل استقبال بمناسبة افتتاح العام التشريعي بالعاصمة أنقرة.

وردا على سؤال حول عما إذا كان يمكن تفسير تصريحاته اليوم بخصوص شرق الفرات بأن هناك عملية قريبة بشرق الفرات، كرر أردوغان تصريحه قائلا: "قد نأتيهم على حين غرة".

وفي وقت سابق اليوم، قال أردوغان حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".