تركيا.. تحييد 3 من إرهابيي "بي كا كا"

حيدت القوات التركية، 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في عمليتين مختلفتين بولايتي أسكي شهير (وسط)، وهكاري (جنوب شرقي).

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد اثنين من الإرهابيين الذين نفذوا هجوما على حافلة للشرطة بولاية أضنة جنوب تركيا يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، خلال حفل استقبال بمناسبة افتتاح العام التشريعي بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال صويلو: "حددت الفرق خلية إرهابية بولاية اسكي شهير (وسط)، ووجهوا دعوة للإرهابيين من أجل تسليم أنفسهم، إلا أن الإرهابيين ردوا بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح طفيفة، وإثر ذلك جرى تحييد اثنين من الإرهابيين".

وعلى صعيد متصل، تمكنت قوات الأمن من تحييد إرهابي آخر عبر عملية نفذتها في ولاية هكاري، حسب بيان صادر عن الداخلية التركية.

يشار أن 4 جرحى بينهم شرطي سقطوا في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، في تفجير إرهابي وقع أثناء مرور حافلة للشرطة في ولاية أضنة جنوب تركيا.