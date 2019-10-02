حزب العدالة والتنمية: اتفاق اللاجئين السوريين المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يسري بشكل صحيح كما ينبغي

صرّح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك اليوم الأربعاء بأن اتفاق تركيا مع الاتحاد الأوروبي المبرم بشأن اللاجئين السوريين لا يعمل بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه.

وقال تشيليك: "نحن ملتزمون بمبدأ عدم الإعادة القسرية"، مؤكداً أن اللاجئين السوريين لا يمكن إعادتهم إلا بعد ضمان سلامتهم.

كما انتقد المتحدث بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يناقشون تقديم مساعدات مالية إضافية إلى تركيا، واتهمهم باللجوء إلى "سياسة الرشوة".

وقال تشيليك "إن الجماعات الإرهابية هي التي تعرقل إعادة توطين السوريين في مناطق آمنة" ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي هو الذي لم يمتثل لصفقة المهاجرين.

ولتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين على طريق بحر إيجة الخطير، وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقًا في عام 2016. وقد نصت الاتفاقية على أن ترسل اليونان المهاجرين المحتجزين في جزر بحر إيجة إلى تركيا.

وللعام الثاني على التوالي تناقش دول الاتحاد الأوروبي هذه القضية، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة. وكثيراً ما يحذر السياسيون والمسؤولون الأتراك المجتمع الدولي من أن كارثة إنسانية أخرى يمكن أن تحدث بسبب الحرب المستمرة وأنه يجب إيجاد حل مستدام للاجئين الجدد وكذلك لأولئك الذين يعيشون بالفعل في ظروف سيئة.

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم للعام الخامس على التوالي الذي يقدر بحوالي 3.6 ملايين لاجئ، معظمهم من اللاجئين الذين فروا من الحرب السورية.