وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في غارة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 3 إرهابيين من مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة ، في بيان، إن سلاح الجو أغار على منطقتي زاب ومتينة بشمالي العراق مستهدفا مسلحي التنظيم الانفصالي الإرهابي.

وأضافت أن الغارة أسفرت عن تحييد 3 عناصر من التنظيم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.