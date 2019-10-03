تركيا تفرض 1.6 مليون ليرة غرامة على فيسبوك بسبب انتهاك البيانات

فرضت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا غرامة مالية بقيمة مليون و600 ألف ليرة تركية (نحو 280 ألف دولار)، على شركة "فيسبوك"، بتهمة انتهاك البيانات.

وقالت الهيئة، في بيان، إن التدقيقات التي أجرتها كشفت بأن انتهاك البيانات الشخصية تمثل في خطأ نتج عن تفاعل 3 ميزات مختلفة في نظام "فيسبوك".

ورصدت الهيئة تضرر بيانات شخصية للمستخدمين مثل الاسم والجنس ويوم الميلاد والتعليم والارتباط والديانة والبلد والموقع والحسابات المتابعة.

وأوضح أن عدد المتضررين من الانتهاك بلغ 280 ألف و959 شخصًا ممن يستخدمون "فيسبوك" باللغة التركية.

وقررت الهيئة فرض غرامة مالية بقيمة مليون و600 ألف ليرة تركية على الشركة لعدم اتخاذها تدابير إدارية وتقنية لازمة لمنع الانتهاك، وعدم الالتزام بمسؤولياتها في حماية البيانات.