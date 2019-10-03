وزير الصناعة التركي يزور مع نظيره الكويتي "تكنوبارك إسطنبول"

أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر عبدالله الروضان، زيارة إلى حديقة إسطنبول التكنولوجية (تكنوبارك إسطنبول).

واطلع الوزيران على الأعمال في (تكنوبارك إسطنبول) الواقعة بمنطقة "بنديك" في الطرف الآسيوي من إسطنبول.

وقدّم الوزير ورانك لنظيره الكويتي معلومات حول المشاريع التي تشرف عليها (تكنوبارك إسطنبول).

كما اطلع الوزيران على الابتكارات التكنولوجية والمنتجات التي يتم إنجازها في هذا المكان.

وتلقى الوزيران معلومات من مدير (تكنوبارك إسطنبول) بلال طوبجو، ومسؤولين آخرين، حول المشاريع التكنولوجية.