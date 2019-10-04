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الداخلية التركية: تحييد 184 إرهابياً في شهر سبتمبر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.10.2019 14:40
آخر تحديث في 04.10.2019 15:06
الداخلية التركية: تحييد 184 إرهابياً في شهر سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 148 إرهابيا من منظمة "بي كا كا"، بينهم 9 مدرجين على القائمة الرمادية للمطلوبين.

وأشار نائب وزير الداخلية المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل شتلاق في المؤتمر الصحفي الشهري، إلى أنّ أجندة تركيا هي "مكافحة الإرهاب" وليس "الإرهاب".

ولفت شتلاق إلى أنّ العمليات الأمنية بين 16 أبريل/نيسان- 30 سبتمبر/أيلول (ربيع - صيف 2019) التي استهدفت أوكار الإرهابيين، بلغ عددها 12 ألف و382 عملية، تسببت بتحييد 608 إرهابيين بينهم 333 قتيلا و119 تم توقيفهم في العمليات واستسلام 156.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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