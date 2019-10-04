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تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.10.2019 23:24
تحييد إرهابيين اثنين من منظمة بي كا كا في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا

تمكنت قوات الأمن التركية من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صادر الجمعة، أن قوات من قيادة درك هكاري نفذت عملية مدعومة بغطاء جوي في ريف الولاية، ضد العناصر الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن العملية أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين، وأن العملية متواصلة في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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