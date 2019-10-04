توقيف 61 مهاجرا غير نظامي في ولاية إزمير التركية

ضبطت السلطات التركية، الجمعة، 61 مهاجرا غير نظامي في ولاية إزمير غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وخفر السواحل في إزمير، قامت بعملية أمنية في قضاء "جشمه" بالولاية.

وأسفرت العملية عن توقيف 46 مهاجرا أفغانيا، و3 مشتبه فيهم بتهريب البشر، على متن قارب، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى جزيرة خيوس اليونانية.

وأحيل الموقوفون الثلاثة إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات بحقهم، بينما تم تسليم المهاجرين إلى إدارة الهجرة في الولاية.

من جهة أخرى، ذكرت نفس المصادر، أن فرق خفر السواحل بالولاية، ضبطت 15 مهاجرا يحملون الجنسية السورية، أثناء عملية أمنية في منطقة "طوب بورنو".

وأحيل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في إزمير، بينما تم توقيف شخص للاشتباه في اتجاره بالبشر.