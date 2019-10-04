وزير الدفاع التركي: على واشنطن وقف دعمها وتسليحها لـي ب ك

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن أنقرة لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي قرب الحدود الجنوبية للبلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبير، الخميس، بحثا فيه المساعي الرامية لتشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف واشنطن دعمها لتنظيم "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي وإمداده بالسلاح والذخيرة.

وأشار أقار إلى أن عملية "درع الفرات" التركية أسفرت عن تحييد أكثر من 3 آلاف من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدّد على أن بلاده عازمة على إنشاء المنطقة الآمنة شرقي الفرات الخالية من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة على عمق نحو 30 كم على طول الحدود التركية.

وأوضح أقار أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن والاستقرار ليس فقط لتركيا، بل للذين يعيشون في المنطقة من الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والمسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية.

ولفت إلى أن بلاده تهدف لتطهير المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك"، وإنشاء ممر سلام لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم ووطنهم.

في 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

والثلاثاء المنصرم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".