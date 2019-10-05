أردوغان: أعطيت الأوامر لشن عملية عسكرية شرقي الفرات بين اليوم والغد

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أعطى الأمر بتنفيذ عملية عسكرية شرقي الفرات لتأسيس المنطقة الآمنة، بعدما تبين لها أن النشاطات المشتركة التي تقوم بها مع الولايات المتحدة في هذا الصدد لم تكن سوى "حيلة".

وقال أردوغان، اليوم السبت، خلال اجتماع تشاوري لحزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، في أنقرة: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

وأوضح الرئيس التركي أن "العملية المرتقبة قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غداً"، مشيراً إلى أنها ستنفذ من البر والجو.

وأضاف: "نقول لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية إن الكلام انتهى".

وقال: "سؤالنا واضح جداً لحلفائنا، افصحوا لنا: هل تعتبرون تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم قسد تنظيم إرهابي أم لا؟ ".

وأكد أردوغان أن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا، إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد.