"التربية التركية" تفند شائعات حول دوافع "انتحار" تلميذ سوري

فنّدت وزارة التربية التركية، ادعاءات زعمت أن سبب انتحار تلميذ سوري الخميس، هو "تعرضه للتوبيخ من معلمه، والرفض من قبل زملائه كونه سوريا".

جاء ذلك في بيان، السبت بشأن واقعة انتحار الطالب وائل السعود، في قضاء "كارتبه"، بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

وقال البيان إن الادعاءات المذكورة التي تداولتها بعض مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة الانتحار "لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة".

ولفت أن "السعود" الطالب في الصف الخامس بمدرسة الأخوة التركية الفرنسية المتوسطة في "كارتبه"، كان قد التحق في الصف الثالث في مارس/آذار 2018، وفق التحريات الأولية لمديرية التربية في الولاية.

وأكد البيان أن وائل السعود كان طالبا "ناجحا للغاية"، حيث تم اختياره "طالب الشهر" عندما كان في الصف الرابع، بمدرسة الأخوة التركية الفرنسية الابتدائية، في العام الدراسي 2018-2019.

وشدد البيان على أنه "لم يكن لدى السعود أي مشاكل مع معلميه وأصدقائه"، وأن والده، ولي أمر حريص على متابعة وضع ابنه، وكان على تواصل مع المدرسة باستمرار.

ولفت البيان إلى أن الملاحظات الأولية لفريق الإرشاد التابع لوزارة التربية، أظهرت أن السعود "كان طالبا محبوبا من قبل معلميه وزملائه".

وأكد البيان على "تكليف مفتشين للتحقيق في هذه الحادثة الأليمة التي سببت حزنا عميقا لدى أسرتنا التربوية، من كافة جوانبها".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات العدلية والإدارية مستمرة بشأن هذا الموضوع.