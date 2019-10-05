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الجيش التركي يحيد 6 إرهابيين في غارات جوية شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.10.2019 18:58
الجيش التركي يحيد 6 إرهابيين في غارات جوية شمالي العراق

أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، السبت، تحييد 6 إرهابيين، في غارات جوية شمالي العراق، قياديين فيما يسمى بـ"استخبارات بي كا كا" الإرهابية.

وذكرت رئاسة هيئة الأركان، في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن الجيش نفذ بتنسيق مع الاستخبارات، عملية أمنية في منطقة "غارا" شمالي العراق.

وأوضح أن العملية التي استخدمت فيها مقاتلات حربية، أسفرت الجمعة عن تحييد 6 إرهابيين مسؤولين فيما يسمى بـ"استخبارات منظمة بي كا كا" الانفصالية.

وأكد البيان أن العمليات الأمنية العنيفة التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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