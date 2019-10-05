تركيا تطلق مناورات "نصرت 2019" في بحر إيجة بمشاركة الناتو

بدأت السبت، مناورات "نصرت 2019" في بحر إيجه بولاية جناق قلعة التركية (شمال غرب)، بمشاركة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويشارك في المناورات وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات خفر السواحل من دول الناتو، إلى جانب مراقبين من دول مختلفة.

وفي تصريح له خلال انطلاق المناورات، قال قائد أسطول الألغام محمد بيبرس كوتشوكاطاي، إن مناورات "نصرت" تجري سنويا باستضافة القوات البحرية التركية، مشيرا أنها ستستمر حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف "يتم تنفيذ مناورات نصرت سنويا لتحسين التعاون والعمل المشتركين بين القوات البحرية التركية ونظيرتها في الدول الصديقة والحليفة".

كما يشارك 63 مراقبا من عدة دولة بينها أذربيجان وباكستان وجورجيا وقطر والكويت.

وتشمل التطبيقات زرع ألغام بحرية، والتدابير المتخذة لتجنبها.

ومن أبرز السفن والمركبات والقوات المشاركة، سفن كاسحة وأخرى لمسح الألغام، ومروحيات، وقوارب تجميع ألغام، وزوارق خفر السواحل، وغيرها.

يشار أن اسم المناورات مستوحاة من اسم سفينة الألغام البحرية "نصرت" في معركة جنق قلعة التي غيرت مسار الحرب العالمية الأول.